Rock ja karumöire: Jaapani rokkarid hoiatavad vanakaru eest

Karud on levinud kogu Jaapanis ja linnadesse sattudes on nad elanikke rünnanud ja isegi tapnud.

«Nii et teie arvates on karupojad armsad?,» algavad laulusõnad. «Heida see naiivne mõte! Lähedal on vanakaru ja ta ründab sind äkki! Möirgab, möirgab, möirgab, möirgab, möirgab, müristab – ta ründab äkki!»