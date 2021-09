Hawaiil hakkas purskama Kilauea vulkaan

USA geoloogilise seireameti ametnikud kinnitasid kolmapäeval, et Kilauea vulkaani Halema'uma'u kraatris algas purse.

Kraatris asuvalt veebikaamera salvestuselt on näha laava kogunemist kraatri põhja ja vulkaanilise gaasi pilvi õhku paiskumas. Samas piirkonnas on korduvalt olnud ka suur laavajärv.

Kraatri ümber pole elumaju ja see asub Hawaii vulkaanide rahvuspargis.

«Kõik märgid viitavad sellele, et see jääb kraatrisse pidama,» ütles Ken Hon, USA geoloogilise seireameti Hawaii vulkaanide observatooriumi juht. «Me ei näe märke sellest, et laava liiguks idapoolse madalama osa suunas, kus elavad inimesed. Praegu toimub kogu tegevus rahvuspargis.»