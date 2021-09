Litorali vanglas puhkenud jõugusõjas on teadaolevalt hukkunud vähemalt 116 inimest, teatatud on ka sellest, et vähemalt kuuel inimesel raiuti konflikti käigus pea maha. Vägivald puhkes üleeile ja eile väitsid ametnikud, et vangla on taas võimude kontrolli all. Siiski oli BBC teatel täna varahommikul kinnipidamisasutuses kuulda plahvatusi ja tulistamist.