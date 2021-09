Väsinud ja hirmul migrandid peidavad end Poola metsas

Ta räägib, et see on tal juba kolmas reis, eelmistel kordadel mõni nädal tagasi saatsid Poola piirivalvurid ja Valgevenesse tagasi. Piirivalvurid öelnud talle, et ärgu enam tulgu.

Hadi on üks tuhandetest peamiselt Lähis-Idast pärit migrantidest, kes on augustist alates üritanud 400-kilomeetrist piiri ületada.

Selle tõttu ei pääse piirtsooni ka ajakirjanikud ega abitöötajad. Inimõigusorganisatsioonid nagu Amnesty International süüdistavad valitsust, et too takistavat migrante asüülitotlust esitamast ja ajavat neid vägisi üle piiri tagasi.

Paljud migrandid on kahe piiri vahel ja ekslevad metsades edasi-tagasi. Viis inimest on surnud.

Poola valitsusel on kavas muuta seadust, et piiriametlikel oleks lihtsam asüülitaotlusi eirata ja migrandid tagasi saata.

Inimõiguslased annavad iraaklastele ka juriidilist abi ning on valmis esitama nende nimel taotluse otse Euroopa Inimõiguste Kohtule, et neil lubataks Poola jääda.

Piirivalve ütles sel nädalal, et augusti algusest saadik on takistatud rohkem kui 8000 migrandil üle piiri Poola tulla. 1200-l on see siiski õnnestunud, kuid nemad on kinni peetud.