Sisserändajad, migrandid, illegaalid. Need on vaid mõned nimetused, millega on kutsutud inimesi, kes alates suvest üle Valgevene piiri Leetu põgeneda on püüdnud. Põlatuna ja elamistingimustest ehmununa püüdsid paljud mässu tõsta ja põgeneda, sadadel see ka õnnestus. Kuid kõik see on vaid mündi üks külg.