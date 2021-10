AK ⟩ Jüri Reinvere: Saksamaa kaardilaud – kuidas sattusid trumpkaardid suurtelt väikestele

Juba teisipäeva õhtuks oli näha, kuidas CDU liikmed järjest kiivama hääletooniga hakkasid nõudma oma kantslerikandidaadi Armin Lascheti tagasiastumist, ehkki just Laschet oli see, kes näitas paari päeva jooksul üles võimujanu, mille kõrval nii mõnigi poliitik kahvatuks. Paljutähenduslikud pilgud valimisõhtul tema, liberaalide (FDP) ja roheliste parteijuhtide vahel olid kogu rahvale vaadata. Nendest võis aimata, et telgitagune kokkulepe on tegelikult juba saavutatud.