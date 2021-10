AK ⟩ Afganistani naabruses elavad tadžikid: ei usu, et Taliban üle tuleb

Aga see polnud see sõnum, mida Davlat kartis. Talibani lippu lehvitanud mehed ei ähvardanud teisel pool jõge elavaid rahvuskaaslasi tadžikke peagi «vabastama» tulla. Vastupidi, nad kinnitasid, et neilt pole mingit ohtu oodata ja nad ei kavatse sealkandis sadu kilomeetreid mööda mägist Pandži jõge jooksvat Tadžikistani-Afganistani piiri ületada ega kedagi puudutada.