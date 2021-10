Saakašvili väitel jõudis ta Gruusiasse, võimude sõnul mitte

«Tere hommikust Gruusia, juba kaheksa aasta pole Gruusias olnud,» kirjutas Saakašvili ja Gruusia ajakirjandus on seda teadet levitanud. Endine president esitas ka videokaadrid, mis eeldatavalt on üles võetud Batumis.

Kaadrid on väga hägused ja nende põhjal on võimatu endise presidendi asukohta kindlalt määratleda.

Gruusia siseministeeriumist öeldi ajakirjanikele, et teave Saakašvili viibimise kohta Gruusia territooriumil puudub. Gruusia siseministeerium teatas ka telekanalile Formula TV, et Saakašvili pole ületanud Gruusia piiri.

Võimuesindajate sõnul oodatakse Saakašvili saabumist selleks, et toimetada ta vanglasse. Gruusia prokuratuur on esitanud Saakašvilile mitu süüdistust ja neist kahe alusel on ta ka süüdi mõistetud.

Esmaspäeval ütles Saakašvili, et EL-i vahendatud kokkulepe on jõus. Tulevased valimised on referendum Gruusia Unistuse asutaja Bidzina Ivanišvili võimult tagandamise üle, ütles varem Saakašvili, kes on Gruusia peamise opositsioonipartei Ühinenud Rahvuslik Liikumine (UNM) asutaja.