Venemaal langes neljandat päeva järjest koroonasurmade rekord

Ametlikel andmetel suri viimase ööpäeva jooksul Venemaal Covid-19 tagajärjel 887 inimest, mis on riigi kõrgeim näitaja pandeemia algusest alates. Kokku on Venemaal haiguse tagajärjel elu kaotanud vähemalt 208 142 elanikku, mis on suurim koroonahukkunute arv Euroopas.