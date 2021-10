Saksamaal peeti kinni arvatav Türgi spioon

Kahtlusalune Ali D. peeti kinni 17. septembril ühes Düsseldorfi hotellis, kui töötaja märkas, et tal on relv, teatas prokuratuur.

Arvatakse, et ta kogus informatsiooni nn Güleni liikumise toetajate kohta Kölni piirkonnas, et edastada see Türgi luureteenistusele MIT.