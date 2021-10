Taliban ähvardab kõige rohkem Tadžikistani

Nädal tagasi teatas USA rahastatava Raadio Vabaduse tadžikikeelne toimetus, et Jamaat Ansarullah, mis on Tadžikistanis tunnistatud terroriorganisatsiooniks, valmistab ette rünnakuid Tadžikistani-Afganistani piiril Mägi-Badahšani regioonis. Seda rühmitust kutsutakse ka Tadžiki Talibaniks, kuna see on tadžikkidest koosnev üksus, mis on viimased aastad pidevalt sõdinud Talibani tiiva all.