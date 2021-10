Kaua lukus olnud Austraalia leevendab piirireegleid

Peaminister Scott Morrison kuulutas eile, et õige pea lubatakse austraallastel välismaale reisida osariikides, kus on vaktsineeritud vähemalt 80 protsenti üle 16-aastastest. «On saabunud aeg anda austraallastele nende elu tagasi. Me valmistume selleks ja Austraalia on väga varsti õhkutõusuks valmis,» teatas valitsusjuht.