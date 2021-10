Briti sõjavägi saadetakse esmaspäevast appi bensiini vedama

«Pea 200 sõjaväelast, kellest 100 on autojuhid, lähetatakse esmaspäeval ajutiselt appi osana valitsuse laiemast tegevuskavast, mille eesmärgiks on vähendada veelgi survet bensiinijaamadele ja leida lahendus raskeveokite juhtide nappusele,» on öeldud valitsuse pressiteates.