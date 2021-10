Ecuador saadab tuhandeid politseinikke ja sõdureid vanglaid turvama

Sel aastal on Ecuadori ülerahvastatud vanglaüsteemis tapetud seni 237 kinnipeetavat, mullu oli ohvreid 103.

«Valitsus on mobiliseerinud 3600 riigi politsei ja relvajõudude liiget .... kõigisse Ecuadori vanglatesse,» lausus ajakirjanikele siseminister Alexandra Vela, lisades, et eesmärgiks on tagada karistusasutustes julgeolek.