Filipiinide president Duterte teatas poliitikast lahkumisest

Võimalik, et Duterte sillutab otsusega oma tütrele teed presidendiks kandideerimiseks.

«Filipiinlaste valdav meeleolu on, et minu kandideerimine asepresidendiks rikuks põhiseaduse vaimu,» ütles Duterte. «Teatan täna, et lahkun poliitikast.»