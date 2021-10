Saksa rohelised veensid parteiliikmeid valitsuses osalema

Rohelised saavutasid eelmisel nädalavahetusel 14,8 protsendiga Saksamaa valimistel kolmanda koha. Neil on tugev positsioon, et moodustada koalitsioon koos valimised võitnud sotsiaaldemokraatide ja neljandaks platseerinud vabade demokraatidega (FDP).

Roheliste, FDP ja lahkuva kantsleri Angela Merkeli valimistel teiseks jäänud kristlike demokraatide (CDU/CSU) koalitsioon on samuti võimalik, kuid vähem tõenäoline.

Üheks peamiseks kitsaskohaks vasakpoolsete roheliste ja turuliberaalse FDP koostöö puhul on peetud roheliste umbusku vabaturuideoloogia suhtes. See oleks nagu koalitsioon hipide ja yuppie'de vahel.

Roheliste kaasesimees Robert Habeck püüdis laupäeval Berliinis toimunud roheliste valimisjärgsel kongressil neid hirme hajutada. Habecki sõnul on liit võimalik ka selliste parteide vahel, kes ei mõtle, ei tunne ega söö samamoodi ega laula samu laule.

Baerbock rõhutas, et võrreldes 1998. aastaga, mil rohelised pälvisid 6,7 protsendi valijate toetuse, on nende positsioon palju tugevam, et rääkida kaasa ühiskonna uuendamisel ja aidata Euroopal saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.