Ametnikud: Afganistani lapsed on nälga suremas

Ghōri provintsis on viimase kuue kuu jooksul alatoitumuse tagajärjel surnud vähemalt 17 haiglasse toimetatud last, ütles provintsi terviseameti direktor mulla Mohammad Ahmadi. Ravi on saanud pea 300 nälginud last.

Riigi keskosas on näljaohus sadu lapsi, lisas ta.

ÜRO lasteagentuuri esindaja Afganistanis ütles, et ei saa surmade arvu kinnitada, kuid kardab, et «paljud lapsed maksavad kõige kõrgemat hinda».

UNICEF-i esindaja Salam Al-Janabi sõnul on agentuuri seirevõrgustiku töö häiritud ning toetuda tuleb kuuldustele, kuid «me oleme vägagi teadlikud, et see on miski, mis on peatne või juba käimas».

Afganistani humanitaarkriis on alates Talibani võimule naasmisest augustis üha süvenenud.

Põua, toiduhindade kasvu ja töökohtade kao mõju on raskendanud rahvusvahelise abi ja rahastuse sisuline lõppemine.