Briti valitsus pikendas veokijuhtide viisaprogrammi

Valitsus teatas reede õhtul, et ajutine viisaprogramm pea 5000 veokijuhi riiki meelitamiseks kestab 2022. aastal edasi, mitte ei lõppe tänavu jõuludel, nagu algul plaaniti.

Viimastel kuudel on Suurbritannias nappusest teatanud paljud firmad, nende seas kiirtoiduketid KFC, McDonald’s ja Nando’s. Tavapärasest tühjemad on olnud ka poeletid ning kardetakse, et puudus kestab jõuludeni.