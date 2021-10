Trump tahab kohtus Twitteri keelu tühistamist

Paar tundi varem oli Trump esinenud kõnega, milles ta kordas väiteid, et ta ei kaotanud valimisi demokraadist Joe Bidenile.

Twitter teatas varem, et Trumpi säutsud, mis eelnesid tema blokeerimisele, rikkusid vägivalla ülistamise vastaseid reegleid ning võisid viia millegi sarnaseni, mis juhtus 6. jaanuaril.

Trumpi kaebuses Florida föderaalkohtule väidetakse, et Twitterit mõjutasid endist presidenti blokeerima USA kongressi liikmed.

Ekspresidendi hagi väitel on Twitteril suur mõju USA poliitilisele diskursusele, mis on ajaloolise pretsedendita ning väga ohtlik demokraatlikule debatile.

Hagis tuuakse välja, et USA-s terroriorganisatsiooniks klassifitseeritud Talibanil on lubatud Twitteri kasutamine.

Trumpil on jätkuvalt mõjuvõim Vabariikliku Partei üle, kirjutab AFP. Pärast seda, kui ta hakkas hoidma madalat profiili valimisi järel, on ta naasnud rahvakogunemiste korraldamise juurde, vihjates, et ta võib kandideerida Valgesse Majja uuesti 2024. aastal.