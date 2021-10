Hondurase kuurortsaarel levib suur tulekahju

«Me ei suuda seda peatada. See on kontrolli alt väljas,» ütles tillukese Guanaja saare linnapea Mireya Guillen.

Saarelt tõusis suur must suitsusammas ning kustutustöödesse on kaasatud sõjaväe helikopterid.

Praeguseks on leegid neelanud 30 kodu ja ettevõtet ning umbes 400 inimest on tulnud evakueeruda, ütlesid tuletõrjujad ja ametnikud. Neli inimest on toimetatud põletusvigastustega haiglasse.