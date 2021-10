Brasiilias nõuavad meeleavaldajad Bolsonaro lahkumist

Parempoolne president on sattunud kriitika alla pandeemia ajal astutud sammude tõttu. COVID-19 on nõudnud Brasiilias peaaegu 600 000 inimelu.

«Me kavatseme ta välja ajada. Inimeste lootus siin tänavatel on see, et seadusandjatele avaldatakse survet, nii et nad nõuavad (Bolsonaro) tagandamist,» ütles pensionile jäänud professor Elizabeth Simoes.