Itaalia laev päästis merehätta jäänud 65 migranti

Asso Ventinove teatas, et kõik päästetud inimesed, nende seas viis last, tunduvad olevat hea tervise juures. Laeva kapten ütles vabaühendusele, et ootab korraldusi Itaalia pääste- ja koordinatsioonikeskuselt, et toimetada migrandid ohutusse kohta.