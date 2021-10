Katari valimistel naiskandidaate edu ei saatnud

Valimistel selgitatakse välja 45-liikmelise piiratud võimuga Shura nõukogu 30 liiget, kelle seni nimetas ametisse emiir.

Kõigile 30 valitavale kohale pääsesid mehed, teatas siseministeeriumi valimiskomisjon. Valimistel osales 28 naist.

On võimalik, et emiir kasutab oma õigust 15 liikme määramiseks, et soolist tasakaalu muuta, kirjutas AFP.

Pole teada, millal valitud liikmed välja kuulutatakse või millal nõukogu esimest korda koguneb.

Valimisaktiivsus oli 63,5 protsenti, ütlesid ametnikud. See on oluliselt kõrgem kui 2019. aasta kohalikel valimistel, kui vähem kui kümme protsenti elanikest käis hääletamas.

Riikliku Katari uudisteagentuuri teatel osales valimistel kokku 233 kandidaati.

Korduvalt edasi lükatud valimised tulevad ajal, mil Katar on kõrgendatud tähelepanu all, kuna see valmistub võõrustama 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusi.

Shura nõukogul on lubatud teha seadusettepanekuid, kiita heaks eelarve ning kutsuda tagasi ministrid. Kuid Katari emiiril on vetoõigus.

«Päeva algul kuulsime, kuidas paljud inimesed ütlesid, et nad ei lähe valima, kuna muutust ei tule, kuid me nägime palju inimesi,» ütles valija Sultan Abdullah al-Kuwari. «See on hea märk, et muutus tuleb.»

Kõik valimisjaoskonnad olid segregeeritud soo järgi.

Enamik Katari 2,5 miljonist elanikust on välismaalased ning hääletusõiguseta. Hääleõigus on 330 000 katarlasel, kuid hääletada ja kandideerida tohtisid vaid need, kelle esivanemad olid kodanikud 1930. aastal. See tähendas mitme hiljem naturaliseeritud perekonna diskvalifitseerimist.