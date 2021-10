Alžeeria sulges Prantsuse sõjalennukitele oma õhuruumi

Prantsuse lennukid lendavad regulaarselt üle Alžeeria territooriumi, et jõuda Saheli piirkonda Aafrika lääneosas, kus Prantsuse sõjaväelased aitavad võidelda džihadistide vastu.

«Täna hommikul, kui tegime kahe lennuki lennuplaane, saime teada, et alžeerlased lõpetasid Prantsuse sõjalennukite lennud üle oma territooriumi,» ütles AFP-le armee kõneisik, kolonel Pascal Ianni.

Ta ütles, et otsus «ei mõjuta meie operatsioone või luureoperatsioone» Sahelis.

Keelu taustal on diplomaatiline kriis, mille põhjustas viisatüli, ning Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kriitilised kommentaarid.

Alžeeria on süüdistanud oma endist koloniaalvõimu Prantsusmaad genotsiidis ning teatas laupäeval otsusest kutsuda Pariisist «konsultatsioonideks» tagasi oma suursaadik.

Prantsuse ja Alžeeria ajakirjanduse andmeil ütles Macron Alžeeria iseseisvussõjas võidelnute järeltulijatele, et riiki valitses «poliitiline ja sõjaväeline süsteem», mis oli «ajaloo täielikult ümber kirjutanud».

«On näha, et Alžeeria süsteem on väsinud, Hirak on seda nõrgestanud,» ütles, ta, viidates demokraatiameelsele rühmitusele, kes sundis 2019. aastal lahkuma 20 aastat võimul olnud president Abdelaziz Bouteflika.