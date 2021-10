KOHALIK VAADE ⟩ Aina raevukamalt purskav vulkaan kasvatab La Palma saart

Alates 19. septembrist, mil vulkaan Hispaania saarestikus purskama hakkas, on laava vool olnud aeglane, kuid vägagi ilmne. Ning ümbruskonna elanikele hirmutav. San Borondóni ja La Condesa asumite rahvas on koju suletud nagu pandeemia aegadel, kuid nüüd on põhjuseks lakkamatult sadav vulkaaniline tuhk, mis imbub läbi igast praost, ja kõrvulukustavad plahvatused, mida Cumbre Vieja tekitab.

Mereni valgunud laava voolab ühtlaselt justkui kosena lainetesse ning on juba kasvatanud saare pindala 17 hektari võrra. Läinud neljapäevaks oli vulkaan Euroopa Liidu Copernicuse programmi satelliidilt saadud andmete järgi laastanud maismaal ja samal ajal võitnud merelt tagasi kokku 397 hektarit pinnast. Laavast on kahjustusi saanud tuhatkond hoonet, neist 855 täielikult hävinud. Peale selle on kannatada saanud umbes 30 kilomeetrit maanteid, neist 27,4 kilomeetrit on praeguseks täielikult laava alla mattunud.