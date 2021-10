Ajakirjanike konsortsium paljastas riigijuhtide salajase äritegevuse

Pühapäeva õhtul avaldatud uurimus «Pandora paberid» paljastab mitmeid mõjuisikuid: Jordaania kuningas, Keenia president, Suurbritannia endine peaminister Tony Blair, Venemaa president Vladimir Putin, Tšehhi peaminster Andrej Babiš.

Ragnar Heido. FOTO: Margus Ansu

Rahvusvahelises uurimises osales ka Eesti Päevaleht, mille andmetel sisaldab üle sajas riigis avaldatav leke andmeid ka kümnete eestlaste kohta. Näiteks toob Päevaleht välja tuntud Eesti arst Ragnar Heido, kes hoiab mitmekordselt maskeeritud omanike taga miljoneid eurosid ning võtab aastas sadu tuhandeid dividenditulu ja ärimees Urmas Sõõrumaa «müstilised» laenud ja tema lähisugulase miljonivõla.

Peamiste leidudena toodi lisaks välja veel, et Jordaania kuningale Abdullah II-le kuulub üle 100 miljoni dollari väärtuses rahvusvahelist kinnisvara, vahendas The Guardian. Kuninga advokaadid ütlesid ajalehele, et ta ei ole avalikke vahendeid kuritarvitanud ning et ta tegutseb oma riigi ja kodanike huvides.

Andrej Babiš. FOTO: Martin Divisek

Lekkest selgus ka, et Tšehhi peaminister Andrej Babiš varjas variettevõtete abil 2009. aastal 22 miljoni dollari suuruse Prantsuse lossi ostmist. Babiš selle kohta kommentaare ei jaganud.

Miljonite dokumentidega töötas rohkem kui 600 ajakirjanikku.

Yle: Putini Soome sõber sai maksuparadiisifirmade kaudu miljardi

Venemaa presidendi Soome sõbrale Gennadi Timtšenkole korraldati anonüümsete maksuparadiisifirmade abiga üle miljardi euro, vahendas pühapäeval põhjanaabrite rahvusringhääling Yle.

Konsortsium paljastas ligi 12 miljoni dokumendi abil, kuidas endised ja praegused riigijuhid või tuntud inimesed on oma äritegevust hoidnud salajas.

Yle andmetel on infolekkes üle kahesaja soomlase, kelle hulgas pole ühtegi poliitikut.

Roman Rotenberg, Vladimir Putin ja tagaplaanil Gennady Timtšenko. FOTO: Alexei Nikolsky

Yle teatel kanti raha üle varjatud operatsiooniga, mis omas mitut korruptsioonile ja rahapesule omast tunnust. Yle andmetel omandas Timtšenko rahaga märkimisväärse osaluse Venemaa suuruselt teises gaasiettevõttes Novatek.

Timtšenko ei andnud Ylele intervjuud, kuid tema advokaadi avaldus eitas igasugust õigusrikkumist.

«Minu kliendid on oma tehingutes alati kõiki seadusi järginud. Kõik väited, et ta oli süüdi või osales rahapesus, maksudest kõrvalehoidumises või mis tahes kuritegevuses, on täiesti valed,» teatas advokaat saadetud kirjas.

Timtšenko on Soome kodanik alates 1999. aastast. Mees on hokimeeskonna Jokerit endine rahastaja ja omab endiselt osalust Hartwall Arenal.

Yle andmetel on infolekkes üle kahesaja soomlase, kuid nende seas pole poliitikuid. Suurem osa lekkest leitud soomlastest on keskealised mehed, kellest paljudel on ka kriminaalne taust või märkimisväärsed võlad.