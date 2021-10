Jaapani parlament kinnitas uueks peaministriks Fumio Kishida

Kishida võitis hääletuse parlamendi alamkojas, kus LDP võimukoalitsioonil on enamus. Kishidat toetas hääletusel 311 ja opositsioonijuhti Yukio Edanot 124 saadikut. Pärast alamkoja hääletust kiitis uue peaministri heaks ka parlamendi ülemkoda.

Enne hääletust kinnitas Kishida, et on valitsusjuhi rolliks valmis.

«Usun, et ees on uus algus sõna otseses mõttes. Soovin astuda väljakutsetele vastu tugeva tahte ja kindla otsustavusega,» ütles Kishida hääletuse eel ajakirjanikele.

Motegi on Harvardi haridusega poliitikaveteran, kes on juhtinud kaubandusläbirääkimisi ning Kishi on endise peaministri Shinzo Abe vend.