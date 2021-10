Etioopia peaminister vannutatakse uueks ametiajaks

Abiy 2018. aastal algatatud demokraatlikke reforme varjutab konflikt Etioopia põhjaosas Tigrays, kus on saanud surma kümneid tuhandeid inimesi ning kust kokkupõrked on levinud naaberpiirkondadesse Afari ja Amharasse.

Peaminister, kes süüdistab sõja algatamises mässuliste eelmise aasta novembri rünnakuid föderaalvägede baasidele, on öelnud, et teatud meetmed pingete leevendamiseks on võimalikud alles pärast uue valitsuse moodustamist.