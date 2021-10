Kümned Hiina sõjalennukid külvasid Taiwani lähistel ärevust

Reedel ja laupäeval tuvastati Taiwani lähistel pea 80 Hiina relvajõudude lennukit. New York Timesi teatel võib Hiina lennukite tegevuse osas näha mustrit ja pidevaid katseid Taiwani testida ning väsitada. Viimased lennud erinesid selle poolest, et kasutati erinevat tüüpi õhusõidukeid, muu hulgas näiteks pommitajaid ja allveelaevavastased lennukeid.

Analüütikud ütlesid New York Timesile, et Hiina lennukite viibimine Taiwani lähistel ei tähenda vahetut sõjaohtu, kuid tegu on Pekingi poolt saadetava signaaliga, et Taiwan soovitakse endale allutada ning selleks ollakse valmis kasutama ka sõjalisi meetmeid.