London: aeg Põhja-Iiri leppe parandamiseks hakkab otsa saama

«Meie EL-i liikmesuse pikk halb unenägu on möödas,» ütles Brexiti-minister David Frost valitsevate konservatiivide aastakonverentsil. «Briti taassünd on alanud.» Frost kinnitas, et Brexit toimib Ühendkuningriigi suveräänsuse tagasisaamise mõttes hoolimata riigi majandust raputavast tarnekriisist.