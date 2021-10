Operatsiooniga Escalin on seotud umbes 200 maa- ja õhuväelast, neist pooled on autojuhid. Suurem osa appi kutsutud sõjaväelastest on kriisi tõttu alates eelmisest nädalast valmisolekus olnud. Enim keskendutakse Londonile ja Inglismaa kaguosale, kus kütusepuudus endiselt tõsine on.