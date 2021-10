Mõlemad on saavutanud silmapaistvaid tulemusi erinevate asjade suhtes tundlike retseptorite uurimisel ning nende toimemehhanismide väljaselgitamisel, seisab Nobeli komitee otsuses.

​Julius on uurinud seda, kuidas tekivad valusignaalid nahas olevates retseptorites ning Patapoutian seda, mil moel saadakse aru survest ja puudutustest. Elusorganismide jaoks on need olulised ja elulised signaalid, aga nende tekkimine ning elektrisignaalideks muutmine oligi lahendamata küsimus.