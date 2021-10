«On asju, mida me saame teha ja peaksime tegema, ning on mõistetav, et inimesed ootavad, et annaksime endast parima,» lausus ta BBC raadiole. «Olgu siis tegu lühiajaliste viisadega, veokijuhtide testimise kiirendamisega. Loomulikult peaksime kõiki neid asju tegema ja teemegi kõiki neid asju, aga meil pole võlukepikest ning me ei saa kaotada üleöö globaalse tarneahela probleeme.»