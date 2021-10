ÜLEVAADE ⟩ Pandora paberid paljastasid Putini ja Tšehhi peaministri varjatud varad

Näiteks väidavad nn Pandora paberid, et naisele, kellel olevat olnud president Vladimir Putiniga suhe, on ostetud Monacos nelja miljoni dollari väärtuses kinnisvara. Putinit ei ole otseselt nimetatud, kuid kaastöötajate kaudu on ta salavaradega Monacos seotud, eeskätt kaldavillaga, mille omandanud venelannal on Putiniga väidetavalt ühine laps.