Saksa politsei pidas Poola piiril kinni sadu migrante

Poola asesiseminister Maciej Wąsik on kinnitanud, et riik kasutab oma piiri kaitseks kõiki seaduslikke vahendeid.

Poola on saatnud piirile tuhandeid sõdureid, ehitanud okastraataia ja kehtestanud piirialal kolmeks kuuks eriolukorra. Poola valitsusel on kavas muuta seadust, et piiriametlikel oleks lihtsam asüülitaotlusi eirata ja migrandid tagasi saata.