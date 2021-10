INTERVJUU ⟩ Tenzer: Venemaa tahab näidata lääne nõrkust

Minu arvates mitte. Strateegilise autonoomia idee suhtes on ohtralt väärarusaamasid. Kui see tähendab, et end tuleb NATOst distantseerida, siis see on lihtsalt eksitus. Strateegilist autonoomiat on vaja juhuks, kui USA ei võta tegutsemist tõsiselt, et ELil oleks võimalus astuda USA asemele ja tegutseda omal käel.