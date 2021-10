Filipiinide eksdiktaatori poeg pürib presidendiks

Filipiinide endise diktaatori Ferdinand Marcose poeg teatas eile, et kandideerib 2022. aasta valimistel presidendiks. Ferdinand Marcos noorem on kaitsnud president Rodrigo Duterte vastuolulist narkosõda ja toetanud kaubitsejatele määratud surmanuhtlusi. Kandidaatidena on end järgmise aasta presidendivalimisteks üles seadnud ka Manila linnapea ja endine näitleja Francisco Domagoso ning poksilegend Manny Pacquiao. AFP/BNS