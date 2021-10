Auschwitzi barakkidelt leiti antisemiitlikku grafitit

Muuseumivõimud on teatanud grafitist politseile ja analüüsivad valvekaamera salvestisi.

Samuti on nad palunud kõigil külastajatel, kes võisid juhtunut pealt näha või barakkide läheduses olla, ühendust võtta ja fotosid saata.

Kui politsei on uurimise lõpetanud, eemaldatakse grafiti, teatas muuseum.

Avalduses öeldi, et 170 hektari suuruse ala julgeolekut karmistatakse pidevalt, kuid märgiti, et pandeemia on tabanud muuseumi eelarvet.