Lääneriigid nõuavad Venemaalt aru Navalnõi mürgitamise osas

Venemaal on vastavalt Keemiarelva Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) reeglitele küsimustele vastamiseks kümme päeva aega, ütlesid delegaadid.

«Täna teavitasid 45 osalisriiki, teiste seas Suurbritannia OPCW täitevnõukogu, et esitavad Venemaale vastavalt konventsiooni 9. artiklile ametlikult küsimusi Navalnõi mürgitamise kohta,» on öeldud Briti delegaatide Twitteri postituses.

«Venemaal on vastamiseks 10 päeva,» lisati säutsus.

Ka Kanada ja Saksamaa teatasid Twitteris, et allkirjastasid 45 riigi avalduse.

«On hädavajalik, et Venemaa tutvustaks üksikasjalikult samme, mis on astutud selleks, et uurida ja heita valgust keemiarelva kasutamisele oma territooriumil,» seisis avalduses, millest osa vahendati Briti delegatsiooni Twitteri kontol.