FOTOD ⟩ Prantsusmaa vanim mees suri 112-aastasena

Ta sündis 1909. aasta 17. aprillil, kuigi pere legendi kohaselt tuli ta ilmale kaks aastat varem. Theobald töötas dokitöölise ja kalurina ning tal oli kolm last.

Aastal väitis ta AFP -le antud intervjuus reipalt, et «kui see oleks minu otsustada, võiksin elada 200 -aastaseks! Mul on olnud hea väike elu! Ma ei kahetse midagi.»