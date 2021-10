Mali kutsus seoses Macroni kriitikaga välja Prantsuse suursaadiku

Pinged Prantsusmaa ja selle endise koloonia vahel, kuhu Pariis 2013. aastal saatis oma sõjaväe appi džihadistidega võitlema, on olnud suured setsaadik, kui ilmnes, et Mali on pidanud kõnelusi Vene palgasõduritega.

Hiljem samal päeval teatas Mali välisministeerium, et välisminister Abdoulaye Diop kutsus välja Prantsusmaa suursaadiku, et teavitada teda Mali valitsuse «nördimusest» Macroni kommentaaride suhtes.

Möödunud kuul ilmnes, et Malit valitsevad sõjaväelased on lähedal tuhande Vene erasõjafirma Wagner palgasõduri värbamisele, vihastades sellega Prantsusmaad.

Prantsuse valitsus on öelnud, et vägede plaanitavast vähendamisest hoolimata on see pühendunud võitlusele džihadismi vastu Sahelis.