Saksa rohelised tahaksid koalitsiooni SPD ja FDPga

Teade on hoop kantsler Angela Merkeli konservatiividele.

Rohelised leidsid pärast esialgseid läbirääkimisi SPD ja Merkeli CDU-CSUga, kes tulid valimistel vastavalt esimeseks ja teiseks, et kõige kasulikum on pidada põhjalikumaid läbirääkimisi SPD ja FDPga, ütles Baerbock.

Erakondadest on saanud aga otsustajad, kuivõrd nii SPD kui ka konservatiivid vajavad uue valitsuse moodustamiseks nende abi.

Baerbocki sõnul on Saksamaa silmitsi suurte katsumustega ja vajab uut algust.

Roheliste otsus tähendab, et sotsiaaldemokraadist rahandusminister Olaf Scholz on sammuvõrra lähemal Saksa uueks kantsleriks saamisele.

Roheliste kaldumine SPD-juhitud valitsuse poole on tagasilöök CDU kantslerikandidaadile Armin Laschetile, kelle juhtimisel tegid konservatiivid kehvima valimistulemuse alates Teisest maailmasõjast.

Roheliste kaasjuhi Robert Habecki sõnul on palutud FDP-l võtta vastu pakkumine alustada kolmepoolseid kõnelusi SPDga.

Ta märkis, et ehkki rohelistel on konservatiividega mõningane ühisosa, on ka märkimisväärseid erimeelsusi.