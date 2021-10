20 aastat tagasi tehtud avastuste tuum on, et üsna väikseid orgaanilisi molekule on võimalik kasutada keemiliste reaktsioonide kiirendamiseks ja suunamiseks. Seni oli keemiline katalüüs põhinenud laias laastus kahel katalüsaatorite rühmal: metallidel või metallide ühendeil toimivatel katalüsaatoritel ning biologilistel katalüsaatoritel ehk fermentidel. ​