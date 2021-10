Välismaa lühiuudised

Saksamaal algavad koalitsioonikõnelused

Saksamaa liberaalid ja rohelised alustavad täna koalitsioonikõnelusi valimised võitnud Sotsiaaldemokraatliku Parteiga (SPD). See tähendab, et tõenäolisemaks saab praeguse rahandusministri ja SPD kantslerikandidaadi Olaf Scholzi tõus järgmiseks Saksamaa valitsusjuhiks. «Valijad on andnud meile mandaadi moodustada koos valitsus,» ütles Scholz eile ajakirjanikele. Ühtlasi on roheliste ja liberaalide otsus hakata koos sotsidega valitsust moodustama hoop valimistel teise koha saavutanud kristlikele demokraatidele, kes lootsid kaotusest hoolimata ise koos liberaalide ja rohelistega valitsuse kokku panna. Kristlike demokraatide kantslerikandidaat Armin Laschet teatas eile, et austab roheliste ja liberaalide otsust, kuid on endiselt kõnelusteks valmis. AFP/BNS