EL ja USA peavad olema võrdsed partnerid tulemaks toime väljakutsetega

EL-i ja USA suhteid käsitlev raport tunnustab USA pühendumust reeglitel põhinevale mitmepoolsusele ning rõhutab, et vajalik on tihe koostöö USA ja sarnaselt mõtlevate riikide vahel.

Atlandi-üleste pingete vältimiseks peavad USA ja EL paika panema ühise lähenemise Hiinaga seotud küsimustes. Parlament tunnustab India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia abil saavutatud edu, ent rõhutab, et koostöös Hiinaga tuleb pidada silmas inim- ja vähemuste õiguste kaitset ning pingete leevendamist Lõuna- ja Ida-Hiina mere piirkonnas, Hongkongis ja Taiwanil.

Samuti on vajalik tõhusam omavaheline konsulteerimine, et vältida tulevikus selliseid pingeolukordi nagu kaasnes USA, Ühendkuningriigi ja Austraalia kolmepoolse julgeolekukokkuleppe AUKUS sõlmimisega.

Raport mõistab hukka Afganistani vägivaldse ülevõtmise Talibani poolt pärast USA ja Euroopa vägede väljaviimist ning nõuab põhjalikku Atlandi-ülest arutelu Afganistani missiooni õppetundide üle. Lisaks rõhutab parlament, et vajalik on Atlandi-ülene koostöö Afganistani naaberriikidega, et aidata seal varjupaiga leidnud Afganistani inimesi.

Raportöör Tonino Picula, (S&D, Horvaatia): «Vajame uuenenud ja tugevat Atlandi-ülest partnerlust, et tegelda ühiste väljakutsetega. Mõned neist on ümbritsenud meid juba aastakümneid, mõned on osa uuest globaalsest dünaamikast. Kahtlemata on USA endiselt EL-i lähim ja tähtsaim strateegiline partner. Ja ma usun, et strateegiliselt autonoomne Euroopa Liit oleks Ameerikale parim partner!»