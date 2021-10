Peruu president nimetas uueks peaministriks naisaktivisti

Peaministrivahetust peetakse järeleandmiseks vasakkoalitsiooni mõõdukamale tiivale. Castillo ise äärmusvasakpoolse Guido Bellido asendamist ei kommenteerinud, kuid arvatavalt lahkus too peaminister Castillo palvel.

Bellido on muu hulgas õigustanud maoistide sissiliikumist Särav Tee (Sendero Luminoso). Kriitikute sõnul ei uskunud ta demokraatiasse, inimõigustesse ega korruptsiooni- ja terrorismivastasesse võitlusesse.

Peruud on aastaid vapustanud poliitilised pöörised ja korruptsiooniskandaalid. Kümnest viimasest Peruu riigijuhist seitse on kas süüdi mõistetud või pistise pärast uurimise all.