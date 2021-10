Afganistani hazarad ei usalda Talibani lubadusi

Afganistani uued valitsejad on välja kuulutanud amnestia ja lubanud reforme. Kuid aastail 1996–2001 toimunud repressioonide kordumine on paljude arvates tõenäolisem.

«Me teame, et on toimunud inimrööve, mõrvu,» räägib Najwa.

Hazarad moodustavad viiendiku Afganistani 38-st miljonist elanikust, aga neid on juba aastasadu taga kiusatud. Šiiamoslemitena on neile osaks saanud sunnide tagakius, mis oli eriti ränk Talibani eelmisel valitsusajal.

Sellest hoolimata kinnitab Bamiyani tegevkuberner Musa Nasrat, et hazaradel pole midagi karta. «On tõsi, et alguses inimesed kartsid,» ütles ta AFP-le, lisades, et algul põgenenud on nüüd tagasi pöördunud.