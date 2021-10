Saja aastane endine koonduslaagri valvur keeldub rääkimast minevikust

Mitut koonduslaagrist eluga pääsenud inimest ja ohvrite sugulasi esindav advokaat Thomas Walther avaldas lootust, et Schütz muudab meelt.

Vaatamata Schützi kõrgele vanusele leidis meditsiinikomisjon augustis, et ta võib kohtu alla minna. Kohtuistungid kestavad paar tundi päevas.

1986. aastal leseks jäänud Schütz tundus nähtavalt uhke, kui ta vastas, et tähistab 16. novembril oma 101. sünnipäeva.

Schütz on kohtuprotsessi ajal vabaduses. Isegi süüdimõistmise korral on väga tõenäoline, et kõrget vanust arvestades teda vanglasse ei saadeta.