Stoltenberg: NATO peab Venemaa pahatahtlikule tegevusele reageerima

«Otsus võtta kaheksalt Venemaa NATO delegatsiooni liikmelt akrediteering tehti, tuginedes luureandmetele, sest nad olid deklareerimata Vene luuretöötajad. Me oleme näinud Venemaa pahatahtliku tegevuse hoogustumist, vähemalt Euroopas, ja peame seega tegutsema,» ütles Stoltenberg.

NATO teatas kolmapäeval, et on jätnud akrediteeringust ilma kaheksa Venemaa esinduse liiget, nimetades neid «deklareerimata luurajateks». Vene delegatsiooni suurust kärbiti sellega poole võrra kümnele.

Stoltenberg märkis taaskord, et alliansi ja Venemaa suhted on halvimad alates külma sõja lõpust ning selle põhjuseks on Venemaa käitumine.