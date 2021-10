Lätis kuulutati välja tervishoiu eriolukord

Lätis kuulutati eile välja tervishoiu eriolukord. See tähendab, et tervishoiuasutustel on rohkem tegutsemisruumi otsustamaks, kuidas kasutada oma ressursse, et tagada tervishoiuteenused nii Covid-19-haigetele kui ka teistele patsientidele. «Arutasime mitmesuguseid tegutsemisvõimalusi, sealhulgas võimalust paluda rahvusvahelist abi,» ütles tervishoiuminister Daniels Pavļuts ajalehele Diena.